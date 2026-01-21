Главу Казани Ильсура Метшина признали эффективным мэром

Он стал лауреатом V премии «Региональная политика»

Мэр Казани Ильсур Метшин удостоен престижной награды в сфере региональной политики. Он стал лауреатом V премии «Региональная политика» в номинации «Эффективный мэр».

Победителей премии определили по результатам работы экспертного жюри и голосования в телеграм-канале «ПолитологОрлов». Наряду с Ильсуром Метшиным среди лауреатов оказался мэр Москвы Сергей Собянин, получивший награду в номинации «Эффективный губернатор». Также были отмечены эксперты и проекты, оказавшие значительное влияние на формирование региональной повестки.



Ранее Ильсур Метшин заявил, что количество ДТП в Казани сократилось более чем на 20% за 5 лет, а также осмотрел здание, где откроется Центр кикбоксинга в Ново-Савиновском районе, и дома на улице Хади Такташа, у которых начали обновлять фасады.



Наталья Жирнова