Григорий Гуров: «Движение первых» — это такое «квазиминистерство»

Председатель правления движения заявил о задаче в этом году создать не менее 10 тысяч первичных отделений и охватить за несколько лет до 20 млн человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Первый слет наставников Всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» проходит в Казани. На второй день к участникам присоединился председатель правления Григорий Гуров — Татарстан стал первым регионом, куда он прибыл с официальным визитом. В формате «вопрос-ответ» председатель вместе с руководителем республиканского отделения движения Тимуром Сулеймановым пообщался с наставниками. Детали — в материале «Реального времени».

«У нас нет конкуренции»

Создать первичное отделение, поддержать детей и развить «Движение первых» в школах — задача наставников, которые приехали на первый слет в Казань. Среди них педагоги-организаторы, волонтеры, преподаватели и специалисты по работе с молодежью со всей республики. Более трехсот человек, заинтересованных в воспитании детей, в течение двух дней посещали нетворкинг-встречи и тематические сессии. Участники обсудили, что собой будут представлять первичные отделения и как запускать работу.

— Татарстан у нас всегда впереди, всегда первый. Стараются всегда быть лучшими, и поэтому, действительно, в Татарстане создан уже большой такой задел по работе с детьми и молодежью. Мне было приятно приехать и здесь пообщаться, во-первых, с активом ПФО о наших руководителях. Во-вторых, сейчас наставники, педагоги, тренеры — это как раз та аудитория, с которой мы работаем для того, чтобы создавать по-настоящему интересную организацию. Для нас еще одной задачей является создание пилотных проектов с упором на наработанный опыт. Татарстан — это один из тех регионов, где много интересных инициатив, идей, которые мы могли бы использовать в своем опыте, — отметил председатель правления движения Григорий Гуров.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Начинается организация работы движения со школ, подростковых клубов и других детских объединений — здесь создаются первичные отделения, которые должны быть в каждом муниципальном образовании. После обучения наставники начнут их формировать, привлекая инициативных учащихся.

— Наша задача сейчас — преодолеть некую раздробленность между другими детскими и подростковыми организациями. Что для нас важно? Когда мы сейчас создаем первичные отделения, важно, чтобы Всероссийское движение детей и молодежи в ряд не становилось со всеми остальными. Нужно договориться со всеми, что мы вместе создаем одну организацию и одно первичное отделение, в рамках которого все принимают участие. Когда мы говорим с вами о разных системах. Это же полное содержание ВДДМ, занимаемся одной задачей. У нас нет конкуренции, — подчеркнул Гуров важность объединения и систематизации существующих детских организаций.

В ходе слета участники выбрали и утвердили 12 направлений, по которым будет развиваться «Движение первых». Среди них — спорт, здоровый образ жизни, культура, волонтерство, туризм и другие. Кроме того, в Татарстане появится дополнительное направление «Родной язык, национальная культура и традиции». Дети смогут выбирать наиболее близкие им проекты.

«Мы, создавая ВДДМ, понимаем, что это новая сущность, неподведомственная учреждениям образования»

Далее был диалог в формате «вопрос-ответ».

— Один наставник должен охватывать все направления или выбрать для себя несколько и углубиться в них?

— У каждого из нас есть какие-то особенности. Что-то нам нравится больше, что-то меньше. Вы в любом случае берете те направления, в которых вы видите потенциал, и делаете их какой-то точкой роста. Дальше, по мере развития, мы постепенно подключаем. У нас из 12 направлений не во всех есть даже проекты сейчас. Мы будем начинать сейчас постепенно наращивать. Не нужно сразу брать на себя все.

— Будет ли как-то спорт интегрирован в это движение? Если да, то как?

— Мы, создавая ВДДМ, понимаем, что это новая сущность, неподведомственная учреждениям образования, неподведомственная учреждениям молодежной политики или другим министерствам. Это новая сущность, которая еще должна сначала как-то появиться. Такое, знаете, если на федеральном уровне, это такое «квазиминистерство» по большому счету. У нас есть все признаки министерства: у нас отдельный бюджет, у нас штат, финансирование.

Как это должно работать? Это должно работать в партнерстве со всеми. В принципе, ВДДМ — это воспитательная деятельность. Мы должны создать сейчас содержание, методическую базу для того, чтобы вся воспитательная функция была у нас с вами. Когда мы говорим о спорте, для нас важно, чтобы первичные отделения как раз создавались не только в школах, но и в местах присутствия детей. Для того чтобы, создавая общую среду, они попадали в подобные структуры, в подобное понимание.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Когда мы говорим про спорт — это вид деятельности для ребят. У нас из 12 направлений два связаны со спортом. Это здоровый образ жизни и спорт. Почему разделено? Потому что мы на старте решили, что здоровый образ жизни — все-таки нечто большее. Сейчас думаем, ребята делают проекты, в том числе про безопасность жизнедеятельности, про первую помощь.

Спорт вообще — это задача создать «трубу» от веселых стартов до олимпийской медали. Соответственно, мы сейчас предлагаем делать линейку мероприятий, событий. Нам нужна интеграция, в том числе в уличную культуру.

Только что были в «Ураме». Было предложение сделать спортивный фестиваль, но который бы в себя включал как обычные виды спорта, но и что-то нетривиальное, уличные культуры, какой-то набор челленджей, когда ты умеешь что-то делать интересное физически и мог бы это показать. Поэтому это отдельное направление. Для нас важно, чтобы тренеры спортивные были членами нашей команды, и отдельное направление с отдельной линейкой проектов и мероприятий федеральных мы будем делать под спорт.

— Есть ли в рамках движения психологическое сопровождение?

— Есть несколько вещей, которые, как мы считаем, должны быть сквозными. Например, профориентация. Она проявляется в каждом направлении. Вряд ли должно быть отдельное направление по профориентации. Оно должно быть сквозным. То же самое с психологической помощью.

У нас катастрофически мало «теплых» мест, куда гражданин может прийти и с кем-то поговорить, посоветоваться. Мы хотим сделать отдельный проект «Служба заботы» в ВДДМ. Если я вас спрошу, что такое номер 911, каждый из вас скажет. Потому что это голливудский образ, который нам по всему миру продали. Мы хотим в ВДДМ сделать службу заботы с каким-то номером, с какой-то логикой понятной, когда любой член движения мог бы обратиться, позвонить, его проблему можно было бы решить. Мы пока просто запустили горячую линию. Сейчас запустим там психологическую поддержку.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Если у вас есть отдельные предложения, давайте рассмотрим. Психологическое сопровождение — это вообще наша с вами функция. Что такое воспитание? Можно воспитывать на примере кого-то, у нас должны появляться герои. Но когда мне плохо, я должен прийти к своему наставнику.

— Вы много говорили о том, что не нужно бюрократизировать движение и принуждать кого-либо к участию, все должно быть добровольно. Как же тогда отслеживать работу? Есть какие-то планы и задачи по цифрам?

— У нас аудитория — 20 миллионов человек. Мы в течение нескольких лет должны охватить всю нашей деятельностью. У нас есть около 40 тысяч школ, несколько тысяч молодежных центров, ДЮСШ и т. д. Мы создаем сейчас первичные отделения и ставим перед собой задачу в этом году создать не менее 10 тысяч первичных отделений по всей стране. Еще разрабатываем критерии эффективности, по которым сможем проверять и себя, и регионы.

Планов у нас никаких нет. Это такая личная инициатива на местах, с которой работаем. У нас абсолютно добровольное участие. Никаких цифр, связанных с конкретной датой, когда что-то нужно создать или вовлечь людей, — этого нет. Это неправильное понимание задачи. Можно же по-разному вовлекать детей в движение. Можно для себя поставить какую-то числовую оценку. А то, чем мы сейчас занимаемся, это создание проектов, это наполнение контентом для того, чтобы ребятам было интересно, для того, чтобы они видели, что через работу в движении у тебя есть возможности поехать в лагерь, познакомиться с друзьями, получить какой-то подарок или реализовать свою мечту.

«Массовость должна быть»

В конце января в Казани состоялось первое заседание регионального совета «Движения первых». На нем выступил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

— Наша молодежь сегодня нуждается в нашей помощи — помощи со стороны наставников, помощи со стороны своих сверстников. Наша задача — не готовить каких-то лидеров этого движения. Лидером могут быть один, два, три — несколько. Массовость должна быть. Мы должны охватить всех детей, которые проявляют интерес к спорту, детей, которые являются победителями олимпиад спортивных, и тех, которые занимаются творчеством, и, конечно, молодежь, которая в этой жизни себя уже начинает находить или нашла себя, — подчеркнул он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня вновь подняли вопрос массовости и добровольности участия в движении. По словам Гурова, сейчас разрабатываются системы поощрения наставников и детей организации, в том числе возможность получения дополнительных баллов на ЕГЭ и олимпиадах, путевки в детские лагеря и продукты с логотипами.

— Мы с вами строим такую большую живую организацию. Что мы умеем хорошо делать? Мы умеем хорошо делать административные структуры, они очень хорошо на бумаге нарисованы, но иногда это не работает. Потому что на земле нет честного, классного, интересного какого-то содержания. У нас с вами амбициозная задача — сделать организацию, которая действительно вовлекала бы огромную массу ребят. При этом нужно, чтобы они понимали, в чем ценность, почему мы здесь выступаем не по формальному принципу, а потому что это интересно, классно, это связано вообще с нашей гражданственностью, со страной, с отношением, — отметил он.

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