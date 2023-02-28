В Зеленодольске заложили строительство двух скоростных судов — их назвали в честь Джалиля и Девятаева

Фото: realnoevremya.ru/Луиза Игнатьева

АО «Зеленодольский завод им. Горького» заложил строительство двух скоростных пассажирских судов «Метеор-2020» проекта 03830 и первого прогулочно-экскурсионного судна на водородном топливе проекта 00393. В торжественной церемонии закладки двух корпусов речных «Метеоров-2020» и инновационного судна приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Борис Кабаков, глава АО «Холдинговая компания «Ак Барс» Иван Егоров и гендиректор АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс» Ренат Мифтахов.

Новая партия скоростных пассажирских судов «Метеор-2020» строится по заказу Республики Татарстан. Их преимущество в новой самостабилизирующей крыльевой системе, которая на 20% увеличивает мореходность и на 40-50% снижает перегрузки. Новым скоростным судам будут присвоены имена легендарного летчика Михаила Девятаева и известного татарского писателя и военного журналиста Мусы Джалиля.

Разработчиком судна является нижегородское проектное бюро «Си Тех».



Прогулочно-экскурсионное судно на водородном топливе основано на опытной энергетической установке с водородными топливными элементами. Разработчиком судна является питерское ФГУП «Крыловский государственный научный центр». Договор о создании первого в РФ инновационного судна был подписан с СК «Ак Барс» осенью 2022 года на Петербургском газовом форуме. Оно строится по заказу Минпромторга России.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Луиза Игнатьева