Генпрокуратура России предложила ужесточить ответственность за русофобию в странах Запада

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Генеральная прокуратура России предложила ужесточить ответственность за проявление русофобии в западных странах, об этом заявил начальник управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры Юрий Хохлов.



Ведомство предлагает рассматривать русофобию как экстремизм. По его словам, такие проявления не следует оставлять без внимания, в том числе это касается культурного достояния России.

Хохлов отметил, что в Уголовном кодексе публичные призывы к совершению таких действий квалифицируются по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), за дискриминацию также предусмотрена уголовная ответственность по статье 136 УК РФ.

Председатель ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил ввести уголовную ответственность за русофобию в декабре прошлого года. Во время обсуждения участники комитета предложили создать единую систему защиты граждан, подвергшихся преследованию в зарубежных государствах.



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Маргарита Головатенко