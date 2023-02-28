Финляндия начала строить забор на границе с Россией

В Финляндии рабочие начали строить трехкилометровое ограждение на границе с Россией. Работы ведутся в районе пограничного перехода Иматра — Светогорск. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на общественную телерадиовещательную корпорацию YLE.



— Строительство забора на границе с Россией началось с земляных работ. В понедельник деревья были выкорчеваны по обеим сторонам пограничного перехода Иматра, — сказано в сообщении.

Отмечается, что рядом с ограждением появится дорога для пограничных патрулей и проведения ремонтных работ. На некоторых ее участках установят громкоговорители и освещение.

В сентябре 2022 года финская газета Uutissuomalainen сообщила, что в Финляндии на юго-восточной части границы с Россией в течении 2-3 лет могут построить забор. Начальник погранслужбы Финляндии Паси Костамоваара отмечал, что длина ограждения составит от 130 до 260 километров. Также он добавил, что данный объект может прослужить 50 лет, а на его строительство понадобится 2-3 года.

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Антон Гаврилов