В Казани не хотят признавать дом Вахитова ОКН

Эксперты посчитали, что деятельность революционера не заслуживает особого внимания

В Казани возник конфликт вокруг старинного здания на улице Петербургской/Суконной, 70/8. Эксперты не рекомендовали включать этот дом в список памятников культуры. Причина спора заключается в том, что именно здесь в 1885 году родился Мулланур Вахитов — важная историческая личность, один из основателей татарской советской государственности.

— Революционер М. Вахитов не является уникальной и исторически ценной личностью, а его революционная деятельность не требует мемориализации, — такой довод привел эксперт, с чьей экспертизой не согласен Комитет по охране ОКН.

Подробнее об этой истории — в материале «Реального времени».

Сейчас идет общественное обсуждение этого вопроса, которое продлится до 26 января 2026 года. После этого власти планируют пересмотреть решение экспертов.

— Сохраняя память о таких фигурах, как Мулланур Вахитов, мы сохраняем историческую правду и преемственность поколений Республики Татарстан, — говорится в официальном сообщении госкомитета.

Важно отметить, что в Казани уже есть два охраняемых здания, связанных с именем Вахитова. Одно из них — на улице Московской, 37, где работал революционер, другое — на Московской, 60, где он жил в 1917—1918 годах.



Наталья Жирнова