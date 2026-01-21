«Лаборатория Касперского» зафиксировала мошеннические схемы в ChatGPT
Особенную опасность эта угроза представляет для российских пользователей, имеющих иностранные банковские карты для оплаты услуг платформы
Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую схему мошенничества на платформе OpenAI, разработчика популярного чат-бота ChatGPT. Злоумышленники начали активно создавать поддельные аккаунты на сервисе в конце 2025 года.
Особенную опасность эта угроза представляет для российских пользователей, имеющих иностранные банковские карты для оплаты услуг платформы. OpenAI предоставляет возможность создавать корпоративные аккаунты для совместной работы, и мошенники активно используют эту функцию. Они регистрируют фиктивные организации, указывая в их названиях свои телефонные номера и вредоносные ссылки.
Злоумышленники также эксплуатируют систему приглашений по электронной почте. Благодаря этому мошеннические сообщения технически выглядят как официальные письма от самого сервиса OpenAI, что значительно повышает вероятность обмана и помогает обходить системы защиты.
В перехваченных сообщениях злоумышленники рассылают уведомления о якобы автоматическом продлении подписки и списании средств, а также распространяют сомнительные предложения для взрослых. Пользователям предлагается перейти по внешним ссылкам или позвонить по номерам, указанным в названиях фиктивных организаций.
Сейчас татарстанцев начали обманывать мошенники под видом главы ГЖИ Тыгина. Они угрожают наказаниями за несуществующие правонарушения вроде незаконной перепланировки жилья или замены оборудования.
