На доме Петра Сперанского в Казани установят мемориальную доску

17:47, 21.01.2026

Фото: скриншот с официального сайта Минкульта РТ

В Казани появится мемориальная доска в память о деятеле искусства Петре Сперанском. Постановление об установке памятного знака было принято Кабмином РТ.

Мемориальная доска будет размещена на фасаде дома №54 по улице Карла Маркса, где художник проживал в 1930—1940-е годы. На памятном знаке будет размещен текст на русском и татарском языках, рассказывающий о годах жизни и заслугах Петра Сперанского.

Петр Тихонович Сперанский — заслуженный деятель искусств РСФСР и народный художник ТАССР. Он внес неоценимый вклад в развитие татарского искусства, став основоположником театрально-декорационного искусства Татарстана. Кроме того, Сперанский известен как талантливый архитектор.

Недавно на стене Дома актера в Татарстане появилась мемориальная доска в память об актрисе Рашиде Зиганшиной.

Наталья Жирнова

