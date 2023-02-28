В Татарстане среднемесячная температура воздуха в марте ожидается в пределах нормы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В марте среднемесячная температура воздуха в Татарстане прогнозируется около нормы. Для республики она составляет -4,2 градуса, следует из данных Гидрометцентра региона.

Среднемесячная температура воздуха в Татарстане ожидалась в пределах нормы — минус 10,9 градуса — и в январе. При этом в начале месяца в республике установилась анормально холодная погода. С 6 по 11 января из-за сильных морозов действовало штормовое предупреждение.

Аналогичный прогноз среднемесячной температуры в Гидрометцентре Татарстана давали и на февраль. Для этого месяца она составляет -10,7°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 1 и 2 марта температура воздуха днем не опустится ниже -10 градусов. Ночью в пятницу, 3 марта, ожидается от -7 до -12 градусов, днем — от -1 до -6°С. В субботу, 4 марта, ночью прогнозируется от -3 до -8°С, днем потеплеет до +1°С.



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Татьяна Демина