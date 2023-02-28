В Госдуме разберутся, не стоят ли за «ЧВК Редан» представители недружественных стран

В Госдуме изучат ситуацию с массовыми задержаниями подростков из «ЧВК Редан», об этом заявил глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Соответствующие запросы уже направлены в правоохранительные органы.

Пискарев отметил, что необходимо разобраться, не стоят ли за новой «модной структурой» представители недружественных стран, желающие дестабилизировать ситуацию через молодое поколение.

Парламентарий считает, что «одно дело — если речь идет об увлечении молодежи каким-то мультфильмом, другое — если это замаскированные под молодежную субкультуру попытки вовлечь подрастающее поколение в криминальную среду, массовые беспорядки и драки».

Пискарев также напомнил про ситуацию с «группами смерти», когда под видом «игры» детей вовлекали в задания, которые были опасны для их жизни.

Несколько лет назад взрослые россияне узнали о массовой детской игре в смерть, самая распространенная из них называлась «Синий кит». Администраторы этой сети в интернете, манипулируя подсознанием детей, поэтапно вели их к самоубийству. По данным Следственного комитета РФ, в 2016 году покончили жизнь самоубийством 720 детей, а с 2014 по 2016 годы — 2,2 тысячи.



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Илина Хакимова