В Татарстане введут ограничения для движения грузовиков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил постановление, которое вводит ограничение для движения грузовиков по дорогам общего пользования регионального или муниципального значения в 2023 году. Документ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

— Ввести с 1 по 30 апреля 2023 года временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, по автомобильным дорогам общего пользования регионального или муниципального значения, расположенным на территории Республики Татарстан, указанным в приложении, с превышением предельно допустимой для проезда по автомобильным дорогам нагрузки на ось транспортного средства 6 тонн, — сказано в постановлении.

В перечень вошли 353 дороги, на которых введут временное ограничение движения в весенний период.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Еще один запрет для грузовиков будет действовать с 20 мая по 31 августа 2023 года. В эти дни фуры не смогут ездить по дорогам Татарстана с 10.00 до 22.00 при температуре +32 градуса.

Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

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Айрат Назипов