При морозах школы продолжают работу в штатном режиме

Очное обучение отменяется по решению администрации, родители могут оставить ребенка дома

Фото: Динар Фатыхов

Образовательные учреждения продолжают работу в штатном режиме даже при неблагоприятных погодных условиях и обязаны обеспечить учебный процесс для всех учащихся, пришедших в школу. При этом в зданиях должна поддерживаться температура в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами.

Решение об отмене очных занятий из-за низкой температуры принимается каждой школой самостоятельно с учетом фактических погодных условий. Родители также вправе сами определить, посещать ли ребенку школу в мороз, уведомив об этом классного руководителя.

Для учащихся начальных классов, с 1-го по 4-й, в сельской местности занятия отменяются при температуре 23°C и ниже, в городской — при 25°C и ниже.

Для учеников 5—9-х классов порог отмены занятий составляет 25°C и ниже в сельской местности и 27°C и ниже в городе.

Старшеклассники 10—11-х классов могут не посещать школу при температуре 30°C и ниже в сельской местности и 32°C и ниже в городских условиях.

Независимо от погодных условий, школа обязана организовать обучение для любого количества учеников, пришедших на занятия. Как правило, для отмены очного формата составляется акт, подтверждающий низкую температуру воздуха, после чего директор издает соответствующий приказ. В такие дни обучение проводится дистанционно, с учетом технических возможностей школы и учащихся.

Основанием для отмены занятий может стать и несоблюдение температурного режима внутри здания. Согласно санитарным требованиям, температура в учебных помещениях не должна быть ниже +18°C.

Также действуют ограничения на проведение уроков физической культуры на улице зимой. Для учащихся младших классов занятия разрешены при температуре не ниже 3°C и скорости ветра до 6—10 м/с. Для старшеклассников допустима температура до 10°C при аналогичных ветровых условиях.

Ариана Ранцева