Мошенники обманули двух подростков из Татарстана, украв у их родителей 39 млн рублей

Оба случая произошли в декабре, правоохранительные органы их расследуют

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В Татарстане в декабре 2025 года совершены два крупных мошенничества в отношении несовершеннолетних, через которых получили доступ к сбережениям их семей. Об этом на пресс-конференции сообщил оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств управления уголовного розыска МВД по РТ Радис Юсупов.

Первый случай связан с подростком: преступники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, начали ему угрожать и шантажировать. Злоумышленники убедили ребенка в том, что возбуждено уголовное дело, а его деньги получены незаконным путем и требуют проверки. После нескольких дней психологического давления подросток перевел мошенникам 38 миллионов рублей родительских сбережений.

Второй инцидент произошел с несовершеннолетней, которой сообщили о якобы произошедшем взломе банковского счета. Девочка, поверив мошенникам, использовала родительскую банковскую карту и перевела преступникам 1,3 миллиона рублей через банкоматы.

Общая сумма ущерба составила 39,3 миллиона рублей.

Правоохранительные органы расследуют оба случая мошенничества.

Наталья Жирнова