Дмитрий Песков заявил, что на Украине есть готовые к переговорам с Россией силы

На Украине остались силы, которым не нравится нынешний киевский режим. Но они боятся «как-то поднять голову», считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Очевидно, что часть этих сил, пусть небольшая, до сих пор находится в Киеве, часть — за его пределами. Кто-то из них в России. К примеру, Виктор Медведчук как раз относится к таким силам, у него есть свои сторонники, пусть их и не так много, как хотелось бы, — цитируют его «Известия».

По словам Дмитрия Пескова, Россия будет готова провести с этими силами переговоры после достижения целей спецоперации. Нынешний же режим «благоволит нацистским проявлениям в обществе» и всячески его пропагандирует.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Месяц назад украинский политик Виктор Медведчук рассказал, что армия Украины ведет боевые действия за интересы Запада. Он раскритиковал действия Зеленского и отметил, что не все жители страны поддерживают его антироссийскую риторику.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов