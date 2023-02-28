В МЧС прокомментировали сообщения о «воздушной тревоге», которые транслировались в Казани

В МЧС России прокомментировали сообщения о «воздушной тревоге», которую транслировали в разных городах страны, в том числе и в Казани. В ведомстве подчеркнули, что информация является ложной и не соответствует действительности.

— В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов, в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги, — отметили в министерстве.

Во время трансляции сообщалось, что якобы была объявлена воздушная тревога. Также звучали призывы «немедленно проследовать в укрытие».

Как сообщают в СМИ, вещание прерывалось на кабельных каналах.

Напомним, сигнал тревоги ракетного удара 22 февраля прозвучал в эфире «Юмор FM», Comedy radio, «Авторадио», Relax FM. Радиостанции заявили о взломе. Каждые две минуты ведущий сообщал о «воздушной тревоге». Людей предупредили об угрозе ракетного удара и попросили пройти в укрытие. В МЧС сообщили, что сигнал является фейковым.



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Айрат Назипов