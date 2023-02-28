От компании «ВИМ-Авиа» требуют убрать «Боинги» со стоянок в Жуковском

«Договор заключили на нерыночных условиях»

Подмосковная фирма по обслуживанию, ремонту и хранению самолетов «Туполев-Техник» потребовала от обанкротившейся татарстанской авиакомпании «ВИМ-Авиа» 11,8 млн рублей, а также освободить стоянки для воздушных судов. Речь идет о территории площадью 14 420 кв. м в Жуковском, которая принадлежит авиационной компании «Авиастар-ТУ». Последняя сдавала эти авиастоянки в аренду АО «Туполев-Техник», которое, в свою очередь, сдавало их в субаренду.

Так, в 2017 году предприятие заключило договор субаренды с «ВИМ-Авиа». В тот же период татарстанский авиаперевозчик был признан банкротом и в отношении него открыли конкурсное производство.

Согласно договору, авиакомпания получила от субарендатора две стоянки и обязалась платить за них ежемесячно 256,5 тысячи рублей. При этом спустя время размер арендной платы вырос до 339,1 тысячи рублей. Срок договора неоднократно продлевался и истек лишь 1 января 2020 года.

В апреле 2021 года субарендодатель направил письмо субарендатору, затребовав выплаты 14 млн рублей долга и возврата стоянок. В следующих письмах москвичи неоднократно просили «ВИМ-Авиа» освободить территорию и расплатиться по счетам. Сумма требований тем временем уменьшилась до 11 млн рублей.

Фото: wikipedia.org/A.Savin

Поскольку досудебная претензия осталась без ответа, компания обратилась в татарстанский арбитраж. Ответчик не признал требований и просил суд отказать в иске. В материалах дела указано, что конкурсный управляющий «ВИМ-Авиа» обвинил представителей АО «Туполев-Техник» в злоупотреблении правом.

— Заключение договора субаренды прошло в период возникновения финансовых трудностей у ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» на нерыночных условиях. Истцом в материалы дела не представлены доказательства, подтверждающие факт нахождения во владении или пользовании АО «Туполев-Техник» стоянок, на которых расположены воздушные суда, — указал конкурсник банкрота.

Освободить стоянки от «Боингов»

Возникли вопросы и к условиям самого договора. Однако аргументы ответчика не убедили суд. Доводы о злоупотреблении правом истцом были отклонены по ряду причин. В суде не установили умысла истца на заведомо недобросовестное осуществление прав. Не было и доказательств того, что истец препятствует конкурсному управляющему и удерживает воздушные суда. При этом ссылка ответчика на заключение договора на нерыночных условиях не подтверждена документально, указал арбитраж.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Отсутствие в материалах дела доказательств выставления счетов-фактур на оплату аренды само по себе не освобождает арендатора от исполнения обязанности по оплате арендных платежей, поскольку, действуя добросовестно и разумно, ответчик не лишен был права обратиться к истцу за получением счетов на оплату, — отметили в суде.

Впрочем, суд согласился не со всеми доводами истца и по ряду случаев поддержал позицию ответчика.

— В части требований о взыскании задолженности до дня фактического возврата имущества суд отказывает в удовлетворении требований как поданных преждевременно. Действующим законодательством не предусмотрена возможность взыскания задолженности по арендной плате на будущее до момента фактического возврата имущества, так как у арендодателя на момент подачи иска еще не возникло право требования такой платы, — указано в материалах дела.

Что касается требования освободить стоянки №6, 7 в сооружении П-20 — наладочно-испытательная площадка в Жуковском от находящихся на них двух воздушных судов «Боинг-757-200» рег.№RA-73016 и 73017, суд счел его обоснованным. Арбитраж принял во внимание факт прекращения действия договора субаренды, отсутствие доказательств возврата арендуемого имущества по акту приема-передачи и доказательств того, что стоянки фактически выбыли из пользования арендатора.



В конечном счете суд обязал «ВИМ-Авиа» выплатить долг в 11,8 млн рублей, а также вернуть стоянки в течение месяца. В противном случае компания будет платить неустойку в размере 5 000 рублей за каждую неделю неисполнения.

Взлет и «падение» «ВИМ-Авиа»

История этой татарстанской авиакомпании берет свое начало с октября 2002 года. Основал ее генеральный директор фирмы «Аэрофрахт» Виктор Иванович Меркулов, из инициалов которого и составлена аббревиатура «ВИМ». Поначалу компанией владели только он и Олег Меркулов. В 2003 году в уставный капитал, помимо них, вошла Светлана Мурсекаева — Меркулов продал 75% акций «ВИМ-Авиа» ей и ее супругу Рашиду, но остался президентом компании до своей смерти в 2006 году.

Через десять лет владельцами «ВИМ-Авиа» полностью стали Мурсекаевы. А в 2015 году впервые стало известно о финансовых проблемах перевозчика — компанию хотели обанкротить несколько крупных банков, но производство по большинству исков было прекращено. После этого в 2016 году «ВИМ-Авиа» нарастила перевозки и параллельно перерегистрировалась, «переехав» из Москвы в поселок городского типа Богатые Сабы в Сабинском районе Татарстана.

Фото: wikimedia.org

Проблемы «ВИМ-Авиа» разгорелись с новой силой в 2017 году из-за постоянных задержек рейсов, вызванных нехваткой топлива. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин тогда распорядился провести доследственную проверку. В СКР полагали, что авиакомпания «ВИМ-Авиа» продавала билеты, зная о невозможности перелета в указанные в билетах сроки. В сентябре Росавиация объявила об отзыве сертификата эксплуатанта у «ВИМ-Авиа» — по данным Ростуризма, за границей тогда находились 38,9 тысячи клиентов авиакомпании.

Заявление о ее банкротстве было принято к рассмотрению в ноябре 2017 года, наблюдение введено 19 февраля 2018 года, конкурсное производство начато 26 сентября 2018 года.

В 2021 году Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего признал совладельцев «ВИМ-Авиа» банкротами из-за задолженности перед собственной компанией, размер долга Мурсекаева составил почти 14,6 млн рублей, его супруги — более 31,45 миллиона.

По последним данным, Светлана и Рашид Мурсекаевы арестованы заочно и сейчас находятся в розыске.



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Айрат Назипов