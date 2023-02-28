В Минобороны России рассказали о возможной провокации с химическим оружием на Украине

Фото: Минобороны России

США намерены организовать провокацию с применением токсичных химикатов на Украине. Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Он отметил, что 22 февраля влиятельная неправительственная организация США провела конференцию, посвященную событиям на Украине. Во время нее бывший посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан заявил, что «российские войска планируют использовать химическое оружие в зоне специальной военной операции».

— Расцениваем данную информацию как намерение самих Соединенных Штатов и их пособников провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов, — сказал он.

Фото: pxhere.com

По сведениям Кириллова, США рассчитывают, что в условиях боевых действий международное сообщество не сможет организовать эффективное расследование, и в результате реальные организаторы и исполнители могут избежать ответственности, а вина будет возложена на Россию.

Напомним, 5 февраля Минобороны России обвинило Киев в подготовке провокации. Спецслужбы Украины хотели подорвать дома в Краматорске для последующего обвинения России в «совершении военных преступлений».

19 февраля оборонное ведомство обвинило киевский режим в подготовке масштабной провокации для обвинения России в якобы «грубом нарушении» в ходе специальной военной операции обязательств Конвенции о ядерной безопасности. Там подчеркнули, что сценарий должен был быть реализован перед началом работы 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН.

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Айрат Назипов