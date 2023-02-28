В Минобороны России прокомментировали закрытие воздушного пространства над Санкт-Петербургом
Минобороны России сообщило, что дежурными силами Западной зоны ответственности за ПВО проведена тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением.
— В ходе тренировки отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации «цели», взаимодействия с экстренными службами при возникновении ЧС, — отметили в оборонном ведомстве.
В министерстве уточнили, что в тренировке ПВО Западной зоны были задействованы истребители, вылетевшие для отработки перехвата и идентификации условной цели.
Напомним, сегодня аэропорт Пулково временно перестал принимать самолеты. Над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью закрыли 200 квадратных километров воздушного пространства из-за неизвестного объекта в воздухе.
На территории был введен план «Ковер» — его вводят при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Сигнал означает, что все воздушные суда должны немедленно сесть или покинуть район.
Позднее воздушное пространство над аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге открыли. План «Ковер» был отменен.
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