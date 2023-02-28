Потребность предприятий ОПК Татарстана в работниках превышает 4 тысячи человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Потребность предприятий оборонно-промышленного комплекса Татарстана в сотрудниках превышает 4 тысячи человек. Об этом на итоговой коллегии Министерства промышленности и торговли республики рассказал глава ведомства Олег Коробченко.

— Обеспеченность кадрами предприятий ОПК является одним из ключевых вопросов. На федеральном уровне ведется еженедельный мониторинг занятости на этих предприятиях, — заявил он.

Олег Коробченко рассказал, что с сентября 2022 года на предприятиях оборонно-промышленного комплекса трудоустроились более 5 тысяч человек. На сегодняшний день количество вакансий растет — их уже более 4 тысяч.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова в январе 2023 года рассказывала, что в республике «закрыли» 2,8 тысячи вакансий на предприятиях ОПК. Она уточнила, что такое большое количество работников привлекли лишь в декабре.



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Татьяна Демина