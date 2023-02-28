«Исянмесез, Рустам Нургалиевич»: дорога для М-14, «ошибки» «Сити Строй», пробки в Дербышках

Обзор обращений подписчиков телеграм-канала к раису Татарстана. Часть 1

Утренний пост раиса Татарстана Рустама Минниханова со словом «Исәнмесез!» и фотографией площади Свободы, сделанной с верхних этажей здания Кабинета министров республики, стал традицией для лидера республики. Традицией же для ее жителей стало обращаться к автору с простыми человеческими проблемами через комментарии, над которыми потом работает команда аппарата раиса. О чем сегодня просят жители Татарстана Рустама Минниханова — в обзоре «Реального времени».

«Пишу вам из вечной пробки в Дербышках»

Большинство комментариев касаются дорожных проблем Татарстана. Так, жители просят выделить деньги на строительство дороги от улицы Баки Урманче (БКК) до улицы Братьев Батталовых в Казани.

— Просим вас о помощи в выделении финансирования на строительство дороги от улицы Баки Урманче (БКК) до улицы Братьев Батталовых. Проект готов и госэкспертиза пройдена, но нет финансирования второй год. Дорога жизненно необходима жителям мкр. «М-14», «Волжские просторы», «Медгородок-3», «Ферма-2», — пишут сразу несколько местных жителей.

Еще одна проблема — пробки. Одним из самых заторных мест столицы Татарстана, особенно по утрам, является выезд из Дербышек по улице Мира в сторону города.

— Хэерле иртэ, Татарстан! Уважаемый, Рустам Нургалиевич! Пишу вам из вечной пробки в Дербышках. Просто цифры: 1,5 часа с утра, 1 час обратно в сторону Высокой горы вечером. 2,5 часа в день х 26 рабочих дней в месяце = 65 часов х 12 месяцев = 780 часов в год/24 часа в сутки = 32,5 дня. МЕСЯЦ!!! Просто так вычеркиваю. Пользы нет ни семье, ни на работе! О каким развитии может идти речь, когда неспособны решить эти каждодневные проблемы населения, — возмутился один из казанцев.

Кто-то жалуется президенту Татарстана на отсутствие местных проездов:

— И вам доброе утро, Рустам Нургалиевич, от жителей ЖК «Романтика», которые не могут выехать из своего ЖК! Нас замуровали в своем же дворе! Один выезд на всех жителей шести домов 19-этажных, где больше 4000 человек проживает! Разберитесь, пожалуйста, в нашей ситуации! Как УАиГ (Управление архитектуры и градостроительства Казани, — прим. ред.) могло принять такой ЖК, когда согласно генеральному плану выездов должно было быть пять (!). Когда законы у нас начнут работать?! А теперь к нам в ЖК на Профессора Камая, 10 (корпуса 1, 2, 3, 4) не может заехать ни одна спецтехника! Ни разу за все 5 лет к нам не смог попасть пожарный состав! Что за бардак в стране у нас?! 5 лет пишем во все необходимые инстанции, обиваем пороги и просим дополнительные выезды, но службы города отвечают «нет финансирования». Почему люди должны страдать из-за недоделок и ошибок застройщика «Сити Строй»?! Когда у нас запретят строить точечную застройку и будут принимать ЖК должным образом?!

Еще одна жительница Татарстана просит проверить расположенную недалеко от Чистополя дорогу, связывающую села Татарский Толкиш и Чувашская Чебоксарка.

— Доброе утро, Рустам Нургалиевич!!! У меня один вопрос. Проверьте, пожалуйста, дорогу Чистопольскую — Тат. Толкиш — Чув. Чебоксарка. Невозможно ездить, [дорога] как стиральная доска. Новая машина месяц не продержится. За зиму ни разу не сыпали песок, и местами голый лед. Спасибо, — негодует местная жительница.

«Исполните детские мечты»



Есть и другие просьбы — например, построить школу для детей казанских поселков Привольный и Вишневка:

— Доброе утро, Рустем Нургалиевич. Обратите внимание пожалуйста на проблемы поселков Привольный и Вишневка. Наши дети остро нуждаются в школе!!! Исполните детские мечты. Дети Привольного, Вишневки ждут свою школу!

Фото: kzn.ru

Еще одно обращение от отца ребенка-инвалида касается квартиры, непригодной для его проживания:

— Обращается к вам отец особенного ребенка из многодетной семьи. В 2015 году по решению Вахитовского суда г. Казани нашей семье была предоставлена квартира, которая не соответствует требованиям безопасности и доступности для маломобильных групп населения. По данному факту в апреле 2021 года квартира была признана непригодной для проживания ребенка-инвалида. С заявлением о преступлении я обращался в Генеральную прокуратуру, в Следственный комитет РФ, но безрезультатно. Данная проблема никак не решается. И в связи с тем, что не вижу никаких путей решения, вынужден обратиться к вам лично, потому что только вы можете решить этот вопрос.