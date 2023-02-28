В Санкт-Петербурге отменили план «Ковер»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Воздушное пространство над аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге готовятся открывать. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.

— План «Ковер» отменен. Небо над городом открывают, — сообщил собеседник РЕН ТВ.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, сегодня аэропорт Пулково временно перестал принимать самолеты. Над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью закрыли 200 квадратных километров воздушного пространства.

На территории был введен план «Ковер» — его вводят при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Сигнал означает, что все воздушные суда должны немедленно сесть или покинуть район.

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Айрат Назипов