«Флот РТ» закупит очередное судно на воздушной подушке почти за 80 млн рублей

Это амфибийное судно предназначено для перевозки до 40 пассажиров и двух членов экипажа, а также багажа весом до 250 кг

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане планируется приобретение современного пассажирского судна на воздушной подушке «Парма-44». Это амфибийное судно предназначено для перевозки до 40 пассажиров и двух членов экипажа, а также багажа весом до 250 кг, следует из документов на сайте госзакупок.

Судно будет работать в любое время года, при температуре от -40 до +35 градусов. Его длина составит 17,3 метра, ширина — 6,3 метра, высота — 5,3 метра. Максимальная скорость по воде — 50 км/ч, по льду — 70 км/ч.

Стоимость судна составит 78 миллионов рублей, а поставка планируется до конца ноября текущего года. Ранее на сайте госконтрактов уже публиковали аналогичный контракт на приобретение водного транспорта.

Наталья Жирнова