«Увидели свои недостатки перед плей-офф». Как «Ак Барс» готовится к Кубку Гагарина

Что ждут игроки от татарстанского противостояния и каково будущее Зарипова и Билялетдинова в «Ак Барсе»

Перед стартом розыгрыша Кубка Гагарина «Ак Барс» по традиции собрал журналистов, чтобы показать и рассказать, за счет чего будут идти к очередному Кубку. Как показали последние два матча, проблем у команды еще хватает. Корреспондент «Реального времени» побывал на раскатке и пресс-конференции Зинэтулы Билялетдинова и Марата Валиуллина и рассказывает, над чем работает команда, какое будущее запланировано для Зарипова и Билла и как в клубе реагируют на вопросы о бонусах Радулова.

Много работы над большинством и наигрывание ближайшего резерва

Утренняя тренировка перед стартом первого раунда плей-офф непривычно началась позже запланированного, разве что Билялетдинов приходил проверить лед. Продолжились неожиданности и когда хоккеисты все-таки выкатились на лед. Оказалось, что вместо привычного формата, когда игроки разделены на звенья цветами джерси, на этот раз здесь было лишь два состава — «зеленые» и «белые». Ну а хоккеисты ближайшей ротации были облачены в красное джерси.

Например, Станислав Галиев, Артем Галимов, Артем Лукоянов и Никита Дыняк вышли в белых сетках. А вот Александр Радулов, Дмитрий Воронков, Дмитрий Кагарлицкий и Вадим Шипачев раскатывались в зеленом. Можно было бы делать какие-то выводы, но после двадцатиминутной двусторонки между командами («красные» помогали тем, кто без шайбы), игрокам было предложено поменять джерси на противоположный цвет и уже в этих сочетаниях до конца занятия отрабатывать упражнения по разыгрыванию большинства с вбрасыванием в обоих кругах.

— Большая группа молодых игроков была на тренировке сегодня. Это производственная необходимость или вы планируете их задействовать в плей-офф? — спрашивали журналисты у Билялетдинова.

— И то, и другое. Нам было очень важно на них посмотреть, узнать, что они собой представляют, как мы можем использовать этих ребят, если понадобится. Мы их давно тренируем, но во второй группе, а сегодня объединили всех, чтобы посмотреть на фоне команды, — сказал наставник «Ак Барса».

Уже после тренировки самый обсуждаемый сегодня хоккеист «Ак Барса» (тема бонусов игрока не сходит с новостных лент) Александр Радулов порассуждал, как ему удалось найти «химию» во второй части сезона с не самыми очевидными партнерами — Воронковым и Сафоновым.

— За счет чего нашли «химию»? За счет работы. Работали на тренировках, смотрели видео, тренерский штаб нас корректировал. Общаемся друг с другом на льду, боремся за каждую шайбу, помогаем в обороне. Прислушиваемся друг к другу, все во благо команды, — рассказал капитан «Ак Барса».

фото: ak-bars.ru

В теме, чего ждет от предстоящего первого раунда с «Нефтехимиком», Александр постарался обходить острые углы. Так, например, вопрос о бонусах он сразу отмел и попросил переходить к следующим. Ну а в высказываниях про серию с Нижнекамском постарался быть предельно корректным:

— «Нефтехимик» — хорошая команда. Быстрая, молодая, неуступчивая. Я считаю, что они довольно хорошо провели сезон, за исключением начала, как и мы. Я думаю, будет хорошая серия, — заявил форвард. — Было ли плюсом, что Нижнекамск близко, в отличие от Дальнего Востока? Нет, это не имело большого значения. Татарстанское дерби — это здорово, уверен, что болельщикам понравятся матчи.

А вот «белый» Артем Лукоянов привычно больше отшучивался, хотя и старался быть дипломатичным по отношению к сопернику. Стандартные рассуждения о том, что соперник ничем не хуже, форвард постарался подать немного забавнее:

— Ну они умеют кататься, шайбу вот так вот обводить (показал), — шутил Лукоянов, но потом резко стал серьезным и рассудил уже в другом тоне: — Они такие же ребята, как и мы. Вряд ли они будут показывать какой-то другой хоккей. Так же кушают, так же ездят в поездки. Все то же самое. В плей-офф попали достойно. Они достойны там играть, — сказал Лукоянов.

Каково будущее Зарипова и Билялетдинова в «Ак Барсе»?

На пресс-конференции генерального менеджера Марата Валиуллина и главного тренера Зинэтулы Билялетдинова было куда больше интересных подробностей, хотя вопрос о бонусах Александра Радулова генменеджер команды тоже быстро отмел под формулировкой «это конфиденциальная информация» и «обсуждать перед плей-офф это некорректно».

— Скажу только, что мы действовали полностью в рамках регламента. Многие клубы применяют пункт с попаданием в топ-3, и все игроки стремятся набрать больше очков, — заявил Валиуллин.

Да и по вратарям тренеры еще не определились. Зато спикеры охотно раскрыли детали будущего Даниса Зарипова после завершения его игровой карьеры.

фото: ak-bars.ru

— Как будет Данис Зарипов помогать команде в плей-офф? Разговаривать с командой перед матчами?

— Перед игрой разговаривать будем мы! — со смехом ответил Билялетдинов. — Думаю, найдем ему применение, постараемся использовать его опыт и знания.

Как оказалось, о прощальном гала-матче наставник казанской команды и вовсе не знал. Когда же последовал вопрос о том, будет ли номер Даниса Зарипова выведен из обращения, слово взял уже генеральный менеджер.

— Вопрос обсуждается, такого в истории клуба еще не было, мы думаем над этим. Скорее всего, это будет, но чуть попозже, — сказал генеральный менеджер «Ак Барса».

Что касается судьбы самого Зинэтулы Билялетдинова, то Валиуллин постарался уйти от ответа и сконцентрировался на реверансах в сторону всех тренеров, поработавших в нынешнем сезоне:

— Планировали ли мы заранее, что Билялетдинов может сменить Знарка по ходу сезона? Такие вещи запланировать заранее нельзя. Олег Валерьевич заложил определенный фундамент, команда на нем шла в первой части сезона. Потом Юрий Иванович (Бабенко, — прим. ред.) подхватил эстафету на месяц, за что ему большая благодарность. И, конечно, спасибо Зинэтуле Хайдяровичу, который пошел навстречу, теперь мы вместе идем к задачам.

Что касается подписания нового контракта, мы будем шаг за шагом решать этот вопрос, но в преддверии ПО это обсуждать некорректно, — отрезал Марат Валиуллин.

В свою очередь сам наставник «Ак Барса» поспешил добавить, что уговаривать его вернуться на пост главного тренера не приходилось. И вообще, нужно забыть слово «уговаривать».

— Никого сюда уговаривать работать не нужно, — подчеркнул Зинэтула Хайдярович.

«Хорошо, что увидели проблемы перед плей-офф»

Судя по всему, вопросы ролей в клубе для Зарипова и Билялетдинова пока отложены на второй план. Сейчас голову Билла занимает предстоящий плей-офф, а последние два матча с магнитогорским «Металлургом» и омским «Авангардом» показали, что проблем у команды перед стартом розыгрыша Кубка Гагарина хватает. Обнаружились трудности с реализацией большинства, да и в целом шайбы шли с большим трудом.

Скорее всего, именно по этой причине на тренировке такое большое внимание было уделено именно отработке большинства.

— Хорошо, что мы это увидели, что это произошло перед плей-офф. Должен сказать, эти игры вообще были очень полезными для нас. Увидели свои недостатки, которые есть. Посмотрели на все эти вещи, стараемся их исправить, — завершил Билялетдинов.

фото: ak-bars.ru

— Многие игроки, включая новичков, давно не имели большого опыта в плей-офф. Не «затрясет» ли их на поздних стадиях?

— У нас большая группа взрослых игроков, не думаю, что их может «затрясти» в таком возрасте. Ребята готовятся, у них большой опыт плей-офф, все должно быть нормально.