В среднем россияне тратят на покупку косметики и парфюмерии к праздникам 3,7 тысячи рублей — это много или мало?

В России в 2023 году средний чек на покупку косметики и парфюмерии к 23 февраля и 8 Марта составил 3,7 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом он вырос на 9%.

Одновременно с увеличением средних трат на подарки россияне покупать их стали реже, следует из данных аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Предпочтение они отдают уходовой косметике и средствам гигиены. Духи покупают в подарок к «мужскому» и «женскому» праздникам на рубеже зимы и весны реже.

Эксперты «Чек Индекса» объясняют такую ситуацию общим снижением трат жителей России на непродовольственные товары. Повлиял также уход из страны некоторых зарубежных брендов косметики и парфюмерии, пишут «Известия».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

3,7 тысячи рублей — это:

$49 , или €46,47, по курсу ЦБ на сегодня;

, или по курсу ЦБ на сегодня; два подарочных сертификата — средний размер трат на его покупку в преддверии 23 февраля составил 1 750 рублей*;

— средний размер трат на его покупку в преддверии 23 февраля составил 1 750 рублей*; семь подарков коллегам в игре «Тайный Санта» — большинство россиян в конце прошлого года рассказали, что максимум, который они готовы заплатить за презент, составляет 500 рублей;

— большинство россиян в конце прошлого года рассказали, что максимум, который они готовы заплатить за презент, составляет 500 рублей; 13 пар носков — в феврале на их покупку россияне тратили в среднем 276 рублей*;

— в феврале на их покупку россияне тратили в среднем 276 рублей*; 15 баллончиков пены для бритья — в этом году средний чек в преддверии Дня защитника Отечества вырос на 8%, до 237 рублей*;

— в этом году средний чек в преддверии Дня защитника Отечества вырос на 8%, до 237 рублей*; на 1 тысячу больше суммы, которую выделяли мужчины Казани на подарок жене (девушке, любимой женщине) в честь Дня Святого Валентина, — она составила 2,7 тысячи рублей**;



— она составила 2,7 тысячи рублей**; на 2 тысячи больше, чем тратили жительницы столицы Татарстана на подарок к 14 февраля парню/любимому мужчине — они выделяли 1,7 тысячи рублей**;

— они выделяли 1,7 тысячи рублей**; на 750 рублей дороже среднего букета цветов — по прогнозу «Чек Индекса», средний ценник в преддверии 8 Марта должен был составить 2 950 рублей*;

— по прогнозу «Чек Индекса», средний ценник в преддверии 8 Марта должен был составить 2 950 рублей*; на 110 рублей больше трат россиян на парфюмерию и косметику в новогодние каникулы — с 1 по 8 января 2023 года средний чек в этой категории товаров составил 3 590 рублей*;

— с 1 по 8 января 2023 года средний чек в этой категории товаров составил 3 590 рублей*; на 220 рублей меньше среднего чека в декабре 2021 года — тогда жители России тратили на парфюмерию 3 920 рублей;

— тогда жители России тратили на парфюмерию 3 920 рублей; меньше десятой части — 7% — от средней зарплаты казанца — в столице Татарстана в прошлом году она достигла 53,8 тысячи рублей.

* по данным «Чек Индекса»

**по данным исследования SuperJob

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Татьяна Демина