Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг, 22 января

18:06, 21.01.2026

Евро продолжает оставаться выше 90 рублей

Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг, 22 января
Фото: Максим Платонов

Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг, 22 января. Рубль усилил свои позиции относительно основных денежных единиц, но евро продолжает держаться выше 90 рублей.

Доллар опустился на 0,31 рубля. Евро подешевел на 0,47 рубля, а юань — на 0,06.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 77,52 рубля;
  • евро — 90,72 рубля;
  • юань — 11,11 рубля.
Наталья Жирнова

