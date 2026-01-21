Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг, 22 января
Евро продолжает оставаться выше 90 рублей
Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг, 22 января. Рубль усилил свои позиции относительно основных денежных единиц, но евро продолжает держаться выше 90 рублей.
Доллар опустился на 0,31 рубля. Евро подешевел на 0,47 рубля, а юань — на 0,06.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 77,52 рубля;
- евро — 90,72 рубля;
- юань — 11,11 рубля.
