В Санкт-Петербурге ввели план «Ковер» из-за неизвестного объекта в воздухе

В Санкт-Петербурге аэропорт Пулково перестал принимать самолеты. Все из-за неизвестного объекта в воздухе, сообщает telegram-канал Baza.

По его информации, над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью закрыли 200 квадратных километров воздушного пространства. Гражданские самолеты перевели в зону ожидания.

На территории введен план «Ковер» — его вводят при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Сигнал означает, что все воздушные суда должны немедленно сесть или покинуть район.

В правительстве города сообщили, что в аэропорту Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов.

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Айрат Назипов