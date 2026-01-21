Российским вузам выделят более 620 тысяч бюджетных мест — 73% отдадут регионам
Приоритетными направлениями для поступления станут инженерно-технические специальности, педагогика, здравоохранение, сельское хозяйство и IT-технологии
Российские университеты получат рекордное количество бюджетных мест — более 620 тысяч для программ бакалавриата, специалитета и магистратуры. Об этом сообщил первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.
Значительная часть бюджетных мест — 73% — будет распределена между региональными вузами. Это решение отвечает на запрос избирателей о доступности высшего образования.
Сообщается, что параллельно с этим в стране идет модернизация студенческого жилья. До 2030 года планируется отремонтировать 800 общежитий университетов. На эти цели выделено 124 миллиарда рублей.
Ранее Татарстан попал в топ-10 регионов России по приему студентов-целевиков.
