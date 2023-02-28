Потребление природного газа в Татарстане к 2030 году увеличится до 29,1 млрд кубометров

К 2030 году в Татарстане потребление природного газа вырастет до 29,1 миллиарда кубометров. Такой прогноз на итоговой коллегии Министерства промышленности и торговли республики озвучил глава ведомства, вице-премьер Олег Коробченко.

— По итогам 2022 года потребление природного газа в республике составило более 17 миллиардов кубометров. Продолжается работа по догазификации домовладений, — рассказал он.

По его словам, строительство новых промышленных комплексов в Закамье через 7 лет приведет к увеличению потребления до 22 миллиардов кубометров в год.

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Напомним, по итогам 2022 года ООО «Газпром трансгаз Казань» поставило в Татарстан и регионы России 17,8 млрд кубических метров газа. Республика занимает второе место в стране по достигнутому уровню газопотребления после Москвы и Московской области.



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Татьяна Демина