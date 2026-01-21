В Казани тестируют умные камеры для фиксации не очищенных от снега крыш

С начала зимы инспекторы проверили более 1100 объектов и нашли 346 нарушений, в том числе в центре города

Фото: Реальное время

Администрация Казани отчиталась о проверках уборки с крыш домов снега и сосулек. Очередная проверка в Вахитовском районе выявила пять нарушений на центральных улицах города.

На улицах Астрономической, Мартына Межлаука и Московской специалисты обнаружили сосульки над входами в здания. С начала зимы инспекторы проверили более 1 100 объектов и нашли 346 нарушений. За несоблюдение правил уборки предусмотрены штрафы: обычным гражданам — до 5 тысяч рублей, руководителям — от 15 до 30 тысяч рублей, компаниям — от 200 до 500 тысяч рублей. При повторном нарушении суммы увеличиваются.

В городе тестируют новую систему — специальные камеры будут автоматически фиксировать, если крыши вовремя не очищают от снега.

Реальное время / realnoevremya.ru

По правилам снег с придомовых территорий нужно убирать в течение 6 часов после снегопада. На крышах нельзя допускать слой снега толще 30 сантиметров.

Наталья Жирнова