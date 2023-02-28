Росреестр Татарстана назвал количество перспективных земельных участков, пригодных для жилищного строительства

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сервис «Земля для стройки» содержит сведения о 72 свободных земельных участках, пригодных для жилищного строительства в Татарстане. 51 неиспользуемый земельный участок площадью 244,8 га уже вовлечен в оборот, сообщили в Управлении Росреестра по Татарстану.



Более чем за полтора года на территории Татарстана выявлено 69 участков и территорий площадью 112,1 га — для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и три участка площадью 8,4 га — для строительства многоквартирных домов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, онлайн-сервис «Земля для строительства» стал доступен жителям Татарстана в феврале 2021 года. Как пояснял заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Артем Костин, нововведение необходимо для того, чтобы потенциальные инвесторы в режиме онлайн на ПКК могли выбрать и оценить пригодные для строительства жилья земли.



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Айрат Назипов