Новости спорта

16:24 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Федерация шахмат России вошла в состав Азиатской шахматной конференции

15:23, 28.02.2023
Федерация шахмат России вошла в состав Азиатской шахматной конференции
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Азиатская шахматная федерация (ACF) одобрила переход Федерации шахмат России (ФШР) в состав организации. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что решение было принято сегодня на заседании генеральной ассамблеи ACF.

ФШР стала первой российской спортивной организацией, сменившей региональное членство с европейского на азиатское.

Фото: pixabay.com

Напомним, в марте прошлого года совет FIDE отстранил сборные России и Белоруссии от участия в международных турнирах под своей эгидой. Такую меру приняли с учетом рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
Спорт

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также