Федерация шахмат России вошла в состав Азиатской шахматной конференции
Азиатская шахматная федерация (ACF) одобрила переход Федерации шахмат России (ФШР) в состав организации. Об этом сообщает «РИА Новости».
Отмечается, что решение было принято сегодня на заседании генеральной ассамблеи ACF.
ФШР стала первой российской спортивной организацией, сменившей региональное членство с европейского на азиатское.
Напомним, в марте прошлого года совет FIDE отстранил сборные России и Белоруссии от участия в международных турнирах под своей эгидой. Такую меру приняли с учетом рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).
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