Республика Татарстан лидирует в развитии научно-популярного туризма

Татарстан входит в топ-3 регионов по количеству объектов НТП во Всероссийском реестре

Фото: Артем Дергунов

Республика Татарстан занимает лидирующие позиции в развитии научно-популярного туризма (НТП) в России. Согласно данным, Татарстан входит в топ-3 регионов по количеству объектов НТП во Всероссийском реестре и в топ-5 по количеству маршрутов НТП среди других регионов страны. Такую статистику озвучил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов во время коллегии Госкомитета по туризму.

На сегодняшний день в республике насчитывается 64 объекта НТП:

57% — организации высшего образования,

22% — музеи,

11% — музеи-заповедники,

6% — особо охраняемые природные территории,

2% — организации дополнительного образования,

2% — научные библиотеки.

Ариана Ранцева