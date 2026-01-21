Республика Татарстан лидирует в развитии научно-популярного туризма
Татарстан входит в топ-3 регионов по количеству объектов НТП во Всероссийском реестре
Республика Татарстан занимает лидирующие позиции в развитии научно-популярного туризма (НТП) в России. Согласно данным, Татарстан входит в топ-3 регионов по количеству объектов НТП во Всероссийском реестре и в топ-5 по количеству маршрутов НТП среди других регионов страны. Такую статистику озвучил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов во время коллегии Госкомитета по туризму.
На сегодняшний день в республике насчитывается 64 объекта НТП:
- 57% — организации высшего образования,
- 22% — музеи,
- 11% — музеи-заповедники,
- 6% — особо охраняемые природные территории,
- 2% — организации дополнительного образования,
- 2% — научные библиотеки.
