Татарстан в 2025 году получил 6,9 млрд рублей на развитие молочной отрасли

Такие данные привел Россельхозбанк

В 2025 году Россельхозбанк существенно нарастил поддержку молочной отрасли: объем кредитования производителей и переработчиков молока вырос на рекордные 64% и достиг 180 млрд рублей. Об этом сообщил председатель правления РСХБ Борис Листов в ходе Третьего форума лидеров молочной индустрии.

По словам Листова, более 40% от общего объема выделенных средств предоставлено по льготной ставке.

Среди регионов — лидеров по объему привлеченных в 2025 году средств в молочную отрасль, оказался и Татарстан. Регион занял пятую строчку рейтинга с показателем 6,9 млрд рублей. Выше Татарстана в списке расположились Москва и Московская область (66,8 млрд рублей), Воронежская (17,2 млрд рублей) и Калининградская (16,2 млрд рублей) области. Шестую позицию заняла Удмуртия с объемом финансирования 6,6 млрд рублей.

Наталья Жирнова