Жительница Набережных Челнов фиктивно зарегистрировала у себя 70 мигрантов

На нее завели уголовное дело, по которому ей грозит до 3 лет тюрьмы

Фото: Динар Фатыхов

В Набережных Челнах выявили факт незаконной регистрации мигрантов в поселке Сидоровка. По данным полиции, 41-летняя местная жительница предоставляла услуги по фиктивной постановке на учет иностранцев, сообщает МВД по РТ.

В ходе проверки выяснилось, что женщина за денежное вознаграждение регистрировала иностранных граждан по своему адресу, не предоставляя им фактического места проживания. Стоимость услуги варьировалась от 2 до 3 тыс. рублей в зависимости от срока регистрации.

За год услугами подозреваемой воспользовались около 70 мигрантов. Все они были зарегистрированы фиктивно, без реального предоставления жилья.

Реальное время / realnoevremya.ru

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.1 Уголовного кодекса РФ «Фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Наталья Жирнова