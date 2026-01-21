Жительница Набережных Челнов фиктивно зарегистрировала у себя 70 мигрантов
На нее завели уголовное дело, по которому ей грозит до 3 лет тюрьмы
В Набережных Челнах выявили факт незаконной регистрации мигрантов в поселке Сидоровка. По данным полиции, 41-летняя местная жительница предоставляла услуги по фиктивной постановке на учет иностранцев, сообщает МВД по РТ.
В ходе проверки выяснилось, что женщина за денежное вознаграждение регистрировала иностранных граждан по своему адресу, не предоставляя им фактического места проживания. Стоимость услуги варьировалась от 2 до 3 тыс. рублей в зависимости от срока регистрации.
За год услугами подозреваемой воспользовались около 70 мигрантов. Все они были зарегистрированы фиктивно, без реального предоставления жилья.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.1 Уголовного кодекса РФ «Фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
