Из «Полярной совы» с приветом: в Казани снова судят лидера ОПС «Жилка»

Осужденный к пожизненному сознался в организации еще одного убийства ради визита на родину?

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Когда его судили в Казани последний раз, то в зале дежурили 15 вооруженных милиционеров. Сегодня конвойных и приставов было лишь четверо. Перед Авиастроительным судом Казани предстал отбывающий пожизненный срок лидер прогремевшего на всю страну ОПС «Жилка» и банды «Хайдеровский двор» Юрий Марухин, так называемый преемник расстрелянного Хайдара Закирова, или Хайдера. Когда-то главным правилом этой казанской группировки было не общаться с милиционерами. Тех понятий Марухин давно не придерживается — новое дело против него возбудили после явки с повинной. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Пропавшие киллеры, неустановленный заказчик и не все признавший Марухин



Первым из участников процесса на суд пришел казанский адвокат Александр Коган. Он защищал Юрия Марухина почти 20 лет назад и вновь заключил с ним договор летом прошлого года. В разговоре с «Реальным временем» он отметил, что нынешнее дело его подзащитного должно было быть прекращено еще на следствии в связи с истечением срока давности. Но добавил — заявлять такое ходатайство сегодня не будет.

Пообщаться с самим подсудимым перед началом процесса журналистам помешал конвой, полагая, что для этого требуется разрешение суда.

Первым из участников процесса на суд пришел казанский адвокат Александр Коган (справа). Он защищал Юрия Марухина почти 20 лет назад и вновь заключил с ним договор летом прошлого года

На старте заседания выяснилось — в зале не хватает потерпевшей матери убитого в 1999 году лидера группировки «Северный» Надежды Шитовой. Решили начать без нее — с оглашения обвинения. По завершении судья спросил подсудимого: «Вину признаете?» «Да, но не во всех частях», — ответил Юрий Марухин. — «Только в том, что Первицких и Федотов (исполнители убийства) подчинялись мне».

Давать сегодня показания по существу дела фигурант отказался, заявив, что сделает это в финале процесса. В заседании был объявлен перерыв до 20 марта.

В Казань на следственные действия 56-летнего Юрия Марухина этапировали в мае 2022-го — почти через 17 лет после того, как Верховный суд Татарстана вынес приговор по делу ОПС «Жилка» и банды «Хайдеровский двор». 16 человек обвинялись в 25 убийствах и покушениях 1995—2000 годов в Татарстане, Москве и на территории Пермской, Оренбургской, Ульяновской и Ростовской областей. А также — в похищении людей, серии вымогательств, незаконном обороте оружия и хищении имущества.

В августе 2005-го присяжные вынесли братве с «Жилплощадки» обвинительный вердикт, и в прениях прокуратура запросила для четырех фигурантов дела пожизненный срок. Суд посчитал достойным максимального наказания лишь одного — Марухина. Его ближайший соратник Ильсур Гарипов получил 25 лет и в январе 2023-го освободился по УДО. Остальные фигуранты оказались на воле раньше. В том числе киллер «Жилки» Алексей Снежинский, наказанный за восемь убийств 17 годами колонии строгого режима. Присяжные посчитали, что за сотрудничество со следствием он заслуживает снисхождения. Еще более весомой суд признал помощь силовикам со стороны Александра Трошкина и Тимура Хайдарова, назначив им условные сроки в 10 и 9 лишения свободы.

На момент вынесения того приговора Юрий Марухин и его подельники провели под стражей уже более трех лет, по факту на сегодняшний день он отсидел почти 22 года. Большую часть этого срока — в тюремных условиях колонии особого режима «Полярная сова» в Ямало-Ненецком округе.

Давать сегодня показания по существу дела фигурант отказался, заявив, что сделает это в финале процесса. В заседании был объявлен перерыв до 20 марта.

После этапирования «пожизненника» в Казань источники в правоохранительных органах не исключали: Марухин прольет свет на загадочное исчезновение в 1999 году двух киллеров «Жилки» — Андрея Первицких и Евгения Федотова. Последний раз их видели на сборе группировки в одном из ресторанов. Расправа со стороны своих была одной из основных версий, однако тогда подтвердить ее доказательствами силовикам не удалось.

Какими ценными сведениями поделился со следствием осужденный лидер бригады, пока неизвестно. Фабула его дела с пропажей киллеров не связана.

Из оглашенной сегодня в суде версии СК и прокуратуры следует: с 1996 по 2001 год обвиняемый возглавлял ОПС «Жилка» и вооруженную банду «Хайдеровский двор» и в мае 1998-го получил предложение от не установленного следствием лица о «содействии в урегулировании конфликта с лидером группировки «Северный» Шитовым за 100 тысяч рублей.

В прокуратуре и СК считают, Марухин согласился и поручил двум участникам «Жилки», как раз Первицких и Федотову, «решить конфликт» путем убийства. Одним из доводов стало не только обещанное киллерам вознаграждение, но и тот факт, что неустановленный заказчик утверждал: Шитов причастен к смерти прежнего лидера бригады из поселка Северный Гайнутдинова, с которым был дружен Марухин.

Как отметила помощник прокурора Авиастроительного района Казани Мария Кашина, при подготовке к преступлению неустановленный заказчик и пособник передал Марухину фотографию жертвы, данные о его машине и маршрутах передвижения. Киллеры установили — заказанный Шитов проходит лечение в больнице №12 на улице Лечебной, и вечером 19 августа 1998 года установили наблюдение за ее территорией. Они дождались, пока заказанный пациент выйдет на улицу для встречи с супругой и сядет в отечественную легковушку. В этот момент один из киллеров подошел к автомобилю и дважды выстрелил в мужчину из пистолета с глушителем. Потерпевший скончался в больнице.

Как отметила помощник прокурора Авиастроительного района Казани Мария Кашина, при подготовке к преступлению неустановленный заказчик и пособник передал Марухину фотографию жертвы, данные о его машине и маршрутах передвижения

После этого убийства, как считает гособвинитель, неустановленный заказчик преступления передал Марухину 100 тысяч рублей, а тот рассчитался с исполнителями. Напомним, исполнители таинственным образом исчезли через год после расправы над лидером группировки «Северный».

«Крестный отец» Казани и его «законы»

Как установлено приговором, преступное сообщество «Жилка» в казанском микрорайоне «Жилплощадка» в конце 70-х — начале 80-х годов прошлого века создавали подростки во главе с Хайдаром Закировым, он же Хайдер. Уже к началу 90-х эта казанская группировка стала одной из самых серьезных в стране. По данным силовиков, «жилковские» имели влияние на госкомпании, крупные заводы, рынки, рестораны, казино, причем не только в Татарстане, но и в других регионах.

В Москве они контролировали речной порт со складами, нефтяными терминалами, заправками, ресторанами, магазинами, в Санкт-Петербурге — часть Невского проспекта и рынков, а в Перми получали дань с крупного завода по переработке леса. В общаке группировки постоянно находилось несколько миллионов долларов. Доходы от «крышевания» бизнеса и контроля за отгрузкой востребованной продукции, к примеру полиэтилена, позволяли покупать членам бригады квартиры, авто и платить криминальную зарплату.

Фото: vk.com

Порядки в группировке были жесткими. Правильному образу жизни — без сигарет, алкоголя и наркотиков — обучали кулаками. Сам Хайдер не пил и не курил, требовал от «бойцов» постоянно носить при себе холодное оружие, воспитывая в них жестокость, и категорически запрещал давать показания милиции. Тетрадь с такими «жилковскими законами» была изъята в ходе работы по делу, упоминали в своей книге «Бандитская Казань» зампред Верховного суда РТ Максим Беляев и старший помощник главы Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

В середине 90-х на сходке в марийском санатории «Яльчик» Хайдер встретился с лидерами казанских группировок и предложил объединиться в союз, взять Казань в свои руки. В коалицию вошли 18 группировок, после чего Закирова стали называть «крестным отцом» Казани. Преступную «оппозицию» — лидеров ОПГ «Куба», «Низы», «Чайники» — зачищали радикальным способом. Однако война с конкурирующим ОПС «Севастопольские» (они же «Драконы») в 1994—1996 годах подорвала обе группировки. Серия неудачных покушений на Хайдера закончилась его убийством, внутри «Жилки» началась борьба за власть, которая закончилась развалом на более мелкие группировки и наступлением силовиков на лидеров и «авторитетов» в 2001 году.

Самого Хайдера не стало 26 августа 1996-го. Засада на его «Мерседес» в Питере была «двухуровневой»: когда машину на перекрестке стали поливать очередями из автомата Калашникова, телохранители Закирова заняли оборону и стали отражать атаку. А в это время стрельбу по главной цели открыли двое снайперов с крыш соседних домов. До этого лидер «Жилки» пережил три покушения и восемь ранений. Однажды киллеры заблокировали его с охраной в лифте и изрешетили кабину из автоматов. Силовики потом насчитали не меньше 94 выстрелов, но Хайдера закрыли своими телами охранники. Той же ночью последовала новая попытка — в окно больничной палаты, где должен был находиться раненый «авторитет» отправили снаряд из гранатомета. По одной из версий, незадолго до этого Закирова перевели в соседнюю палату, по другой — стрелок ошибся окном.

Кровавая «Жилка» и пожизненное для организатора убийств

С женой Юрий Марухин давно развелся. Поддерживает связь лишь с дочкой. От камер он сегодня не прятался и, казалось, был даже немного рад такому вниманию к своей персоне.

Напомним несколько самых резонансных преступлений «Жилки», за которые посадили этого фигуранта и его подельников:

Осенью 1995-го амбициозным планам Хайдера хотел помешать казанский «вор в законе» Виктор Михайлов, он же Амбал. После выхода с «зоны» он объявил, что поставит на место «бандита с большой дороги», и тут же пережил первое покушение. Чтобы защитить вора от киллеров «Жилки», в горбольнице №7 был выставлен круглосуточный пост милицейской охраны, однако в нужный момент ее на месте не оказалось... Бандиты в форме спецназовцев спокойно дошли до палаты и расстреляли Амбала и его супругу из пистолета-пулемета «Люгер».

В 1996 году в казанском поселке Залесном был застрелен руководитель фирмы «Татпак» Яков Галяметдинов, не захотевший сотрудничать с бандитами.

Фото: vk.com (Марухин — крайний слева)

В 1997-м на глазах у пятилетнего сына убили казанского бизнесмена, который отказался отдавать вымогателям 10 млн рублей и заявил о происходящем в милицию.



В 1998-м был застрелен ближайший друг Хайдера Александр Навалов (Навал), который за время тюремного срока за разбой обзавелся связями в воровской среде Москвы и Сибири и сам стал претендентом на «корону». Никаких планов возглавить «Жилку» он не высказывал, однако из опасений, что такое желание появится в будущем, Навала застрелили у ночного клуба «Азия» в Казани, также пострадали его брат и администратор клуба.

В начале 1999-го жертвой «жилковских» стал замдиректора «Казанского завода СК им. Кирова». Его подкараулили на лестничной клетке и забили металлическими прутами, имитируя разбойное нападение. При этом с места преступления нападавшие унесли не деньги — папку с документами о поставках предприятия.

От камер Марухин сегодня не прятался и, казалось, был даже немного рад такому вниманию к своей персоне

В 2000 году в Ростове-на-Дону у своего офиса при выходе из машины был застрелен адвокат Олег Ким, директор областной ассоциации корейцев, передвигавшийся только с телохранителями. Присяжные признали доказанным, что это убийство организовал именно Юрий Марухин, а исполнителем выступил Алексей Снежинский.

Весной того же 2000-го в Орске по заказу местной ОПГ стрелки из «Жилки» застрелили Геннадия Хватландзия, также известного как Гена-зверь. Его считали приближенным московского предпринимателя и авторитета Отари Квантришвили и главным среди орских бандитов. Однако ОПГ «Корчаги» противилась Гене и несколько раз пыталась устранить его своими силами. Когда не получилось — обратились к казанцам. Организатором убийства Зверя присяжные Верховного суда РТ в 2005-м признали Марухина.

В 2001-м по указке того же Марухина был застрелен еще один претендент на лидерство в ОПС — Ислам Галимзянов, упустивший власть в «Жилке» после посадки за вымогательство 2 млн долларов США. Именно после расстрела Галимзянова в собственной машине силовики Татарстана занялись объединением разрозненных дел об убийствах, а затем начали задержание причастных.

1 / 17 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов