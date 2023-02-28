Украина атаковала гражданские объекты на Кубани и в Адыгее с помощью беспилотников

В ночь на вторник, 28 февраля, украинские военные попытались разрушить объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее. Об этом рассказали в Минобороны России.

— Оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета. Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры, — подчеркнули в министерстве.

В оборонном ведомстве добавили, что подавить дроны удалось благодаря усилиям подразделений радиоэлектронной борьбы ВС РФ.

Фото: flickr.com

В начале февраля сообщалось, что американская компания SpaceX Илона Маска ограничила доступ военных беспилотников на Украине к сети спутниковой связи Starlink. В компании заявляли, что интернет-сервис «никогда не предназначался для использования в качестве оружия».

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Айрат Назипов