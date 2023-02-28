Из Казани почти на 4 часа задержали рейс в Сочи

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», в казанском аэропорту почти на четыре часа задержался рейс авиакомпании «Икар». Он должен был улететь в Сочи в 14.00, однако сейчас временем его отправления значится 17.55.

Согласно информации аэропорта, до 17.15 будет производиться лишь регистрация на борт. Предварительно предполагается, что самолет прилетит в сочинский аэропорт только в 21.30. С чем связана такая задержка, пока неизвестно.

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Напомним, в первой половине дня из Казани также задержался рейс авиакомпании «Северный ветер», который должен был вылететь в Санкт-Петербург в 11.40. Однако из-за введенного плана «Ковер» в Северной столице самолет задержался на 40 минут. То же произошло и с пассажирами рейса авиакомпании «Смартавиа». Самолет должен был улететь из столицы Татарстана в 16.15, но он задержится на 45 минут. Предположительно, борт покинет Казань в 17.00.

Сегодня аэропорт Пулково временно перестал принимать самолеты. Над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью закрыли 200 квадратных километров воздушного пространства из-за неизвестного объекта в воздухе.

На территории был введен план «Ковер» — его вводят при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Сигнал означает, что все воздушные суда должны немедленно сесть или покинуть район.

Позднее воздушное пространство над аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге открыли. Минобороны России сообщило, что введение ограничений в воздухе было связано с тренировкой дежурных сил Западной зоны ответственности за ПВО по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением.

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Максим Кокунин