Зеленский встретится с Трампом в Давосе

Одновременно с этим американские представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер направятся в Москву для диалога с Владимиром Путиным

Портал Axios со ссылкой на украинского чиновника сообщает, что Владимир Зеленский запланировал визит в Давос, где проведет переговоры с Дональдом Трампом.

Основная тема встречи — обсуждение мирного урегулирования ситуации на Украине согласно американскому проекту. Одновременно с этим американские представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер направляются в Москву для диалога с Владимиром Путиным.

Хотя Вашингтон достиг значительного прогресса в согласовании условий мирного плана с Киевом, достичь аналогичных договоренностей с Москвой пока не удается. Несмотря на препятствия, Трамп на экономическом форуме высказался оптимистично, подчеркнув заинтересованность обеих сторон в достижении договоренности и выразив обеспокоенность продолжением боевых действий.

Ранее на форуме Трамп заявил, что США настаивают на переговорах о приобретении Гренландии.

Наталья Жирнова