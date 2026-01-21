Зеленский встретится с Трампом в Давосе
Одновременно с этим американские представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер направятся в Москву для диалога с Владимиром Путиным
Портал Axios со ссылкой на украинского чиновника сообщает, что Владимир Зеленский запланировал визит в Давос, где проведет переговоры с Дональдом Трампом.
Основная тема встречи — обсуждение мирного урегулирования ситуации на Украине согласно американскому проекту. Одновременно с этим американские представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер направляются в Москву для диалога с Владимиром Путиным.
Хотя Вашингтон достиг значительного прогресса в согласовании условий мирного плана с Киевом, достичь аналогичных договоренностей с Москвой пока не удается. Несмотря на препятствия, Трамп на экономическом форуме высказался оптимистично, подчеркнув заинтересованность обеих сторон в достижении договоренности и выразив обеспокоенность продолжением боевых действий.
Ранее на форуме Трамп заявил, что США настаивают на переговорах о приобретении Гренландии.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».