Татарстанцев начали обманывать мошенники под видом главы ГЖИ Тыгина

Они угрожают наказаниями за несуществующие правонарушения вроде незаконной перепланировки жилья или замены оборудования

Жители Татарстана столкнулись с новым видом мошенничества: злоумышленники создают фальшивые страницы в соцсетях и чатах Telegram, выдавая себя за главного государственного жилищного инспектора Александра Тыгина. Граждане сообщают, что передавали таким лжеинспекторам персональную информацию, полагая, что общаются непосредственно с официальным лицом.

Причина доверия заключается в совпадении имени аккаунта и фотографии реального госслужащего, эта информация есть в свободном доступе в интернете. Инспекция предостерегает, что создание профилей с чужими именами и изображениями доступно каждому владельцу смартфона.



Цель преступников — завладеть вашими личными данными, угрожая наказанием за несуществующие правонарушения вроде незаконной перепланировки жилья или замены оборудования. Жилинспекция напоминает, что сотрудники государственных органов никогда не требуют представления секретных сведений в социальных сетях и мессенджерах.

Ранее мошенники обманули двух подростков из Татарстана, украв у их родителей 39 млн рублей.

Наталья Жирнова