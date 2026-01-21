Новости общества

04:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстанцев начали обманывать мошенники под видом главы ГЖИ Тыгина

16:18, 21.01.2026

Они угрожают наказаниями за несуществующие правонарушения вроде незаконной перепланировки жилья или замены оборудования

Татарстанцев начали обманывать мошенники под видом главы ГЖИ Тыгина
Фото: Предоставлено Госжилинспекцией РТ

Жители Татарстана столкнулись с новым видом мошенничества: злоумышленники создают фальшивые страницы в соцсетях и чатах Telegram, выдавая себя за главного государственного жилищного инспектора Александра Тыгина. Граждане сообщают, что передавали таким лжеинспекторам персональную информацию, полагая, что общаются непосредственно с официальным лицом.

Причина доверия заключается в совпадении имени аккаунта и фотографии реального госслужащего, эта информация есть в свободном доступе в интернете. Инспекция предостерегает, что создание профилей с чужими именами и изображениями доступно каждому владельцу смартфона.

Цель преступников — завладеть вашими личными данными, угрожая наказанием за несуществующие правонарушения вроде незаконной перепланировки жилья или замены оборудования. Жилинспекция напоминает, что сотрудники государственных органов никогда не требуют представления секретных сведений в социальных сетях и мессенджерах.

Ранее мошенники обманули двух подростков из Татарстана, украв у их родителей 39 млн рублей.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также