Инфраструктуру для «Казань марины» за 2,4 млрд рублей начнут строить в 2027 году

Предварительная работа над проектом уже ведется, а работа по привлечению новых инвесторов продолжается

Фото: Динар Фатыхов

Строительство инфраструктуры для проекта «Казань марина» стартует в 2027 году. Именно тогда планируется приступить к возведению дорог и инженерной инфраструктуры, а также к подведению коммунальных сетей — воды, газа и электричества. Об этом сообщили на коллегии Госкомитета по туризму РТ.

Предварительная работа над проектом уже ведется. В 2025 году завершена подготовка документов территориального планирования. Следующий этап — прохождение госэкспертизы проектов, которая намечена на 2026 год. Об этом проинформировал председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

Финансирование проекта обеспечено на федеральном уровне: на создание инфраструктуры зарезервировано 2,4 млрд рублей. Эти средства планируется освоить в 2027—2028 годах. Всего в строительство туркомплекса «Казань марина» инвестируют 29,4 млрд рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Часть земельных участков под проект уже закреплена за инвесторами — соответствующие соглашения подписаны с корпорацией «Туризм.РФ». Работа по привлечению новых инвесторов продолжается: их заинтересованность стимулируют наличием готовой инфраструктуры и льготным налогообложением — в частности, пониженным налогом на имущество.

Напомним, что Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по развитию яхтенного туризма.

Наталья Жирнова