Владимир Путин призвал выявлять тех, кто пытается расколоть общество

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно не допустить раскола общества. Об этом он сказал на коллегии ФСБ.

— Нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество. Использовать как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм. Это всегда применялось в отношении нашей страны. А сейчас попытки, конечно, наиболее активные. Попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле, — заявил Путин.

Глава государства добавил, что ждет от сотрудников ведомства полной самоотдачи.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, неделю назад на митинге-концерте в честь участников спецоперации президент заявил, что Россия ответит на любые вызовы. Он добавил, что в стране проживает один большой и сплоченный народ.

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Айрат Назипов