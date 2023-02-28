Япония заморозила активы 48 человек и 73 организаций из России — в список попал «Ак Барс»

Япония объявила о новых санкциях против России. На этот раз в список попали 48 лиц, 73 организации и отдельно «Росбанк». Об этом сообщил МИД Японии.

Ограничения включают заморозку активов в случае обнаружения.

Под санкции попали заместитель министра обороны Виктор Горемыкин, сотрудники администрации президента России Александр Харичев и Борис Рапопорт, родственник Рамзана Кадырова (двоюродный брат), президент концерна «Калашников» Алан Лушников и другие. В списке также председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, Владимир Бобрищев, Геннадий Гаркуша, Владимир Липандин, Василий Носков, Тимур Саматов и Константин Завизенов из ЛНР, Денис Курашов, Дмитрий Шмелев из ДНР.

Среди замороженных организаций оказалась холдинговая компания «Ак Барс».

Санкции коснулись компании «Лахта парк» и «Лахта Плаза», Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ), ЦМКБ «Алмаз», Балтийский завод, Адмиралтейские верфи, Федеральный центр двойных технологий «Союз», Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича, Специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских исследований Дальневосточного отделения РАН (Южно-Сахалинск), Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ), Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии и другие.

Ограничительные меры коснулись также ЧВК «Вагнер» и «Росбанка».

Однако об анонсированных ранее ограничениях на экспорт товаров, способствующих укреплению основ российской промышленности, таких как детали для дронов, пока заявлено не было.

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Илина Хакимова