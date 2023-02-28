Коробченко призвал сделать все, чтобы курьеры и таксисты получили «нормальную профессию» и работали на заводах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко заявил, что необходимо приложить все усилия, чтобы переучить курьеров, таксистов и разносчиков пиццы. Он хочет, чтобы они трудоустроились на республиканские предприятия.

— Мы должны сделать все, чтобы наша огромная армия курьеров, таксистов, разносчиков пиццы приобрели нормальную профессию и работали на наших заводах, — заявил он на коллегии Минпромторга Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Олег Коробченко указал, что одним из ключевых вопросов на сегодняшний день является обеспеченность кадрами предприятий ОПК. По его словам, в Татарстане потребность в таких работниках превышает 4 тысячи.



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Татьяна Демина