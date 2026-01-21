Путин заявил, что «нужно быть обязательно готовыми» к морозам и снегопадам в ПФО

Министр транспорта России Андрей Никитин доложил президенту Владимиру Путину об успешной работе транспортной системы в период новогодних праздников, несмотря на сложные погодные условия. Президент сейчас проводит по видеосвязи совещание с правительством, чтобы обсудить вопросы, поднятые в ходе «Итогов года» с главой государства — совмещенной прямой линии с россиянами и большой пресс-конференцией.

По словам главы Минтранса, погодные условия стали серьезным испытанием для транспортной инфраструктуры. Снегопады, охватившие ряд регионов, включая Татарстан, Краснодарский край и Камчатку, оказались особенно интенсивными. В Москве снегопад вошел в пятерку самых обильных за 146 лет наблюдений, высота снежного покрова местами достигала полуметра.

Никитин отчитался, что за праздничные дни было перевезено более 13 миллионов пассажиров, из которых 3 миллиона воспользовались авиационным транспортом. В Татарстане в период с 3 по 5 января наблюдалось более 20 задержек в аэропортах ежедневно из-за метели.



Президент обратил внимание на предстоящие погодные испытания: в конце недели в Центральной России и Поволжье ожидаются сильные морозы и возможное возобновление снегопадов. В Татарстане на этой неделе ожидаются экстремальные холода — до -35 градусов.

— Поэтому нужно быть обязательно готовыми к такому развитию ситуации, — сказал Путин.

