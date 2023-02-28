В Татарстане могут создать научно-производственный центр по беспилотным технологиям

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане на базе Иннополиса может появиться научно-производственный центр по беспилотным технологиям. С предложением создать его выступил вице-премьер — глава Министерства промышленности и торговли республики Олег Коробченко на коллегии ведомства в Зеленодольске.

— Военные действия показали важность развития беспилотных технологий. Они нужны и в гражданской сфере. В Татарстане накоплены достаточные компетенции в производстве в этой сфере, — пояснил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Иннополисе установят экспериментальный правовой режим для беспилотников. Он предусматривает использование беспилотных аппаратов с максимальной взлетной массой менее 30 кг для выполнения авиационных работ и перевозки грузов в интересах мэрии города и других заказчиков.



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Луиза Игнатьева