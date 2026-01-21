Госдума отклонила законопроект о фото‑ и видеоотчетах по капремонту

Эти материалы должны были наглядно подтверждать объем и качество проведенных работ

Фото: Динар Фатыхов

Госдума России отклонила законопроект, предусматривающий обязанность региональных операторов капремонта жилья публиковать фото‑ и видеоотчеты о выполненных работах. Решение было принято в ходе пленарного заседания в среду.

В пояснительной записке к документу подчеркивалась его цель — усилить контроль за исполнением ремонтных работ.

Согласно предложенным нормам, операторы капитального ремонта должны были размещать на своих официальных сайтах отчеты, дополненные фото‑ или видеоматериалами. Эти материалы должны были наглядно подтверждать объем и качество проведенных работ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как сообщает «Интерфакс», комментируя отклонение законопроекта, депутат Госдумы, член Комитета по строительству и жилищно‑коммунальному хозяйству Дмитрий Аверов указал на его избыточность. По словам парламентария, инициатива дублирует уже существующие механизмы контроля, а предполагаемый объем фото‑ и видеофиксации представляется чрезмерно большим.

Наталья Жирнова