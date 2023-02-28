Подписан закон о прекращении для России действия международных договоров Совета Европы

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому прекращается действие международных договоров Совета Европы в отношении РФ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.



В связи с выходом России из Совета Европы прекращается действие с 16 марта 2022 года 21 международного договора, среди которых устав Совета Европы, генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Европейская хартия местного самоуправления, Европейская социальная хартия.

25 февраля 2022 года комитет министров Совета Европы принял резолюцию о приостановлении представительства РФ в уставных органах СЕ.

Также Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).

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Маргарита Головатенко