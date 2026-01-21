Признан потерпевшим: основатель Finiko Доронин ждет допроса по делу о грабеже на $50 млн

Тем временем суд Казани продлил арест этого и других фигурантов дела об афере в составе ОПС

Накануне Вахитовский райсуд Казани вновь продлил срок содержания под стражей фигурантам дела Finiko с заявленным ущербом в 209 млн рублей. Сооснователь проекта «автоматической генерации прибыли» Кирилл Доронин категорически возражал против этого, ссылаясь на дело казахстанских силовиков, в котором он признан потерпевшим по эпизоду грабежа на 50 млн долларов, — сообщили «Реальному времени» участники процесса.

Речь идет о похищении Доронина в Турции в начале июня 2021 года. В подозреваемых — этнические казахи, на счету которых — ряд схожих преступлений в отношении предпринимателей, совершенных на родине. Именно в рамках этого дела, а не по заявлению Доронина, спецслужбы соседнего государства выявили эпизод на 50 млн долларов, в котором он получил статус потерпевшего, — уточняет адвокат Регина Шайхутдинова, которая защищает сооснователя Finiko по уголовному делу Вахитовского суда Казани.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В разговоре с журналистом «Реального времени» адвокат Шайхутдинова подтвердила — ожидается, что по поручению казахстанских коллег российские власти допросят ее клиента в качестве потерпевшего. Отметила, что речь идет о хищении суммы, выведенной с платформы проекта, и не исключила, что установленный в рамках казахстанского дела факт позволит переоценить версию обвинения о проблемах платформы.

Напомним, еще до своего задержания по уголовному делу Доронин в одной из соцсетей рассказывал о неизвестных людях в масках, которые устроили на него засаду в Турции, напали и на протяжении 11 часов с помощью угроз и физического насилия — удушения — требовали перевода криптовалюты в эквиваленте $120 млн рублей. Доронин, с его слов, был вынужден написать партнеру Марату Сабирову и сообщить ему о происходящем, после чего тот перевел преступникам $50 млн.

В 2024-м Доронин и еще девять не рядовых «финикийцев» предстали перед казанским судом.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По версии обвинения, создатели ОПС — Кирилл Доронин, беглые Марат и Эдвард Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович — вместе с неустановленными и установленными лицами лично и через знакомых привлекли с 1 июля 2019 года по 30 июля 2021 года к участию в ОПС ряд лиц, «обладающих необходимыми познаниями и навыками ведения сетевого маркетинга». При этом часть материалов по объявленным в международный и федеральный розыск фигурантам выделена в отдельное производство. Вменяемый подсудимым ущерб составляет 209 млн рублей. В данное время суд продолжает допросы потерпевших.

В конце 2025-го МВД РФ сообщило об экстрадиции Сабировых на территорию России в качестве обвиняемых по выделенному делу Finiko c предварительным ущербом на 1 млрд рублей.