В Татарстане 1 марта проверят готовность автоматизированной системы оповещения населения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани и других населенных пунктах Татарстана 1 марта пройдет комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Об этом рассказал заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики Радик Гисмятов.



— Это мероприятие плановое. Проводится два раза в год — в марте и в октябре. В рамках проверки 1 марта в период с 10 часов 40 минут до 10 часов 43 минут будет осуществляться запуск электрических сирен как в Казани, так и в других муниципальных образованиях. Также будут применяться активно громкоговорители, установленные на автомобилях экстренных служб. Также у нас в республике будут активно применяться культовые сооружения, в частности громкоговорящие устройства, которые находятся в мечетях, — сообщил он.

По его словам, будет осуществляться и перехват телевидения и радиовещания. В их эфире предоставят информацию о проведении технической проверки систем оповещения.

— В этом году мы попробуем один из новых способов информирования населения — посредством пуш-уведомлений, — добавил Радик Гисмятов. Их будут направлять гражданам через мобильное приложение МЧС России.

Скриншот трансляции

Напомним, в Казани и других городах России 22 февраля в эфире радиостанций прозвучал сигнал тревоги ракетного удара, который оказался результатом хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций. Тревожный сигнал звучал в эфире «Юмор FM», Comedy radio, «Авторадио», Relax FM. Радиостанции заявили о взломе.

Аналогичная ситуация произошла и 28 февраля. Вещание некоторых каналов прервали сообщением о воздушной тревоге и необходимости немедленно пройти в укрытие из-за угрозы ракетного удара. МЧС России заявили, что информация ложная и не соответствует действительности.

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Татьяна Демина