Из Казани задержали два рейса в Санкт-Петербург на 40 минут

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В казанском аэропорту задержался рейс авиакомпании «Северный ветер». Он должен был улететь в Санкт-Петербург в 11.40, но из-за введенного плана «Ковер» в Северной столице он задержался на 40 минут.

По информации казанского аэропорта, такая же участь ждет и пассажиров рейса авиакомпании «Смартавиа». Самолет должен был улететь из столицы Татарстана в 16.15, но он задержится на 45 минут. Предположительно, борт покинет Казань в 17.00.

Фото: kazan.aero (скриншот)

Напомним, сегодня аэропорт Пулково временно перестал принимать самолеты. Над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью закрыли 200 квадратных километров воздушного пространства из-за неизвестного объекта в воздухе.

На территории был введен план «Ковер» — его вводят при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Сигнал означает, что все воздушные суда должны немедленно сесть или покинуть район.

Позднее воздушное пространство над аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге открыли. План «Ковер» был отменен.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов